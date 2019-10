Parking przy chockim cmentarzu już gotowy. Gdzie jeszcze mieszkańcy i goście będą mogli zaparkować samochód w Święto Wszystkich Świętych?

W ramach inwestycji zrobiono 103 miejsca postojowe. Ponadto wykonano dojazdy (jezdnie, zjazdy, pobocza) i dojścia (chodniki). Powstała kanalizacja deszczowa wraz z wpustami, 3 słupy oświetleniowe z 6 oprawami LED. Zamontowano stojaki na rowery, kosze na odpady, monitoring, dokonano nasadzeń.

- Budowa parkingu przy cmentarzu była wynikiem wniosków płynących od naszych mieszkańców oraz gości, którzy odwiedzają swoich najbliższych na cmentarzu. Był to pomysł wyrażany przez wiele środowisk od wielu lat. Samo działanie związane z pozyskaniem działki od Wspólnoty Gruntowej w Choczu wymagało przede wszystkim zgody Walnego Zgromadzenia Członków, jak również wielu czynności formalno-prawnych ze strony Urzędu Miejskiego Gminy Chocz, skutecznie zakończonych owocnymi negocjacjami oraz zawarciem aktu notarialnego. Każdy z nas dba o swoje otoczenie, każdy prowadzi do udoskonalania przestrzeni, w której funkcjonuje i my jako samorząd gminy również to czynimy. Cieszę się, że większość radnych również zaakceptowała to zadnie do realizacji. Generalnie w obecnych czasach widzimy potrzebę budowy miejsc parkingowych, praktycznie każdy z nas porusza się samochodem. Mam ogromną nadzieję, że to miejsce stanie się udogodnieniem dla naszych mieszkańców i gości. Zależało mi na tym, abyśmy z parkingu mogli już w pełni korzystać 1 listopada i tak też się stanie - opowiada burmistrz Marian Wielgosik.