Oszuści opanowali nową metodę wyłudzania pieniędzy. Funkcjonariusze policji apelują, by nikomu nie wysyłać numeru BLIK!

Na tym jednak nie koniec. Bardzo często przestępcy udają, że ten numer nie zadziałał i proszą ofiarę o ponowne wysłanie nowego numeru. Ponadto jeśli ktoś nie korzystał z takiej formy płatności, przestępcy instruują ofiarę krok po kroku jak ma postąpić by móc ten numer z systemu bankowego otrzymać.

Policjanci apelują by NIKOMU nie wysyłać numerów BLIK, a jeśli już rzeczywiście chcemy komuś pomóc w taki sposób, to wcześniej telefonicznie należy skontaktować się ze znajomym i upewnić się czy to naprawdę on prosi nas o pożyczkę.

- Warto dodać, że oprócz oszustw dokonywanych tą metodą, w dalszym ciągu dość często zdarzają się oszustwa, których ofiarami padają osoby, dokonujące zakupów w sklepach internetowych. Pokrzywdzeni dokonują zakupu określonego towaru, przedmiotu, wpłacają pieniądze na wskazane konto, niestety w pewnym momencie urywa się kontakt ze sprzedawcą i kupujący nie otrzymuje zakupionego towaru - podkreśla Monika Kołaska.