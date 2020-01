Osoby z niepełnosprawnością od 1 stycznia mogą elektronicznie składać wnioski o dofinansowanie, zarówno do turnusów rehabilitacyjnych, jak i do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Jak to zrobić?





dostęp do Internetu, aktywne konto w Systemie SOW, posiadanie Profilu Zaufanego, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków - zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube),



Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.



Więcej szczegółowych informacji można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).”



Darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl), za którego pośrednictwem można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jedyne, co jest potrzebne to:

