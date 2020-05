Oficyna OKL Gołuchów będzie udostępniona zwiedzającym od wtorku. Ogród ziołowo-kwiatowy jest już otwarty ZDJĘCIA

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ponownie zaprasza do zwiedzania ekspozycji muzealnych. Od wtorku 26 maja do dyspozycji gości oddana zostanie Oficyna, zwiedzać można już za to ogród ziołowo-kwiatowy.