Od początku walki z koronawirusem to oni są na pierwszej linii frontu. Jak wygląda praca ratownika medycznego w czasie pandemii?

Ryzykują własnym zdrowiem, zdrowiem rodziny, aby nieść pomoc pacjentom. Od początku są na pierwszej linii frontu. Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego coraz częściej dotyczą osób objętych kwarantanną lub z podejrzeniem zakażenia. Działać trzeba szybko, ale trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Jeśli ich zabraknie, kto nam udzieli pomocy? Założenie kombinezonu ochronnego to nie jest prosta sprawa. Zwykle trwa kilkanaście minut i wymaga pomocy innych osób. - Musi być sprawnie, szybko, ale dokładnie i z zachowaniem wszystkich procedur - tłumaczy Dominik Kołaski. Do tego dochodzi maska, gogle i rękawice. Wszystko pozaklejane taśmami. Ruchy są mniej komfortowe. W takim "umundurowaniu" czasami trzeba wytrzymać kilka godzin. O jedzeniu i piciu w tym czasie nie ma mowy. - W kombinezonach jest nam bardzo gorąco - mówi ratownik. - Dodatkowe niektóre, gdy idziemy, głośną szeleszczą, co uniemożliwia nam porozumiewanie się ze sobą, a także utrudnia zebranie wiadomości od pacjenta - dodaje.

To zawsze był zawód podwyższonego ryzyka. Ruszając z pomocą nigdy nie wiedzą, co ich czeka. W wielu miejscach w Polsce dochodziło do sytuacji, gdy pacjenci rzucali się na ratowników medycznych z pięściami czy z nożami. O wyzwiskach, które słyszeli pod swoim adresem nawet nie będziemy wspominać. Zawsze byli narażeni na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne w związku z bezpośrednim kontaktem z pacjentami. W dobie pandemii koronawirusa zagrożenie jest jeszcze większe. - Każdy z nas wybierając tę profesję zdawał sobie sprawę z plusów i minusów, ale taką sytuację, jaka jest obecnie, trudno było sobie wyobrazić - opowiada Dominik Kołaski, ratownik medyczny z Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Po zakończeniu akcji wracają do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na początek dezynfekcja - zarówno karetki, która na jakiś czas musi być wyłączona z użytku, jak i ratowników. - Wchodzimy do kabiny dezynfekcyjnej, gdzie spryskują nas płynem antywirusowym lub innym przeznaczonym do tego płynem. Następnie ściągamy kolejne elementy stroju ochronnego, postępując zgodnie z określonym schematem i wytycznymi. Chodzi o to, żeby wirus, który osadził się na kombinezonie nie przedostał się do naszych dróg oddechowych. Strój ląduje w specjalnym, czerwonym worku - opowiada Dominik Kołaski.

Rozpoczynając dyżur, nigdy nie wiedzą, jak on się zakończy. Czy odczuwają strach? - Naturalnie, że się boimy, ale dzięki temu stajemy się jeszcze ostrożniejsi - tłumaczy.

Ratownicy medyczni w ostatnich tygodniach doświadczyli wielu pozytywnych reakcji, pomocy, dobrego słowa ze strony zwykłych ludzi. To wszystko też pomaga im przetrwać ten trudny czas. Ludzie organizują zbiórki, przynoszą jedzenie i sprzęt, nagrywają filmy wspierające ratowników, dzieci wysyłają rysunki, zdjęcia. - My to wszystko oglądamy. Te gesty nas jednocześnie cieszą, wzruszają i motywują do dalszej pracy. Dziękujemy wszystkim - kończy Dominik Kołaski.