Od dziś rewolucja w aptekach. Po leki z e-receptą

Skorzystanie z e-recepty w pełni wirtualnej, czyli bez wydruku, wymaga za pierwszym razem zalogowania się do systemu IKP. Można to zrobić np. za pomocą Profilu Zaufanego, który staje się coraz bardziej powszechny, co było widoczne m.in. podczas dopisywania się do list wyborczych w ubiegłym roku. Internetowe Konto Pacjenta musimy skonfigurować tylko raz, aby potem przy każdej wizycie u lekarza e-recepty przychodziły nam już automatycznie na telefon.

Jednocześnie, twórcy usługi najwyraźniej przewidzieli, że chory w aptece może mieć problem z szybkim i sprawnym zalogowaniem się na pocztę i wyświetleniem PDF-a z receptą. Wprowadzili, więc opcję podania 4-cyfrowego kodu otrzymanego SMS-em. Dla wielu takie rozwiązanie będzie dużo prostsze i skuteczniejsze.

Jeśli ktoś nie będzie w stanie założyć konta, albo nie posiada ani telefonu, ani dostępu do internetu, będzie mógł poprosić lekarza o wydrukowanie papierowego potwierdzenia e-recepty. Z tym potwierdzeniem będzie mógł zrealizować zakup leków w aptekach.