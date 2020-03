Od 15 marca rolnicy będą mogli ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020. W budżecie zarezerwowano 50 mln euro

Wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20%. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki pomocy wyniosą:

301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),

24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),

185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),

595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),

329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

- Choć w ramach działania "Dobrostan zwierząt" zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wybiegów, jednak ze względu na występujący na terenie Polski ASF te warianty wsparcia nie będą w naborze 2020 r. realizowane - opowiada Paweł Mucha, rzecznik prasowy Agencji.