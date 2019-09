Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet - o to walczą rolnicy

Rolnicy podkreślają, że z racji charakteru pracy w gospodarstwie nie ma tu mowy ani o urlopach, ani o zastępstwach na czas choroby. W przypadku produkcji zwierzęcej nie ma także okresów w roku, w których obciążenie pracą jest znacząco mniejsze. KRIR uważa więc, że wcześniejsze przejście na emeryturę powinno być naturalną konsekwencją bardziej intensywnej pracy.

Kolejna sprawa to kwestia sukcesji.

- Jeśli rolnik przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat i wtedy przekazuje gospodarstwo, jego następca jest już dojrzałym człowiekiem, nierzadko starszym niż 40 lat - zwraca uwagę Kornel Pabiszczak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. - To późno jak na rozpoczynanie samodzielnego gospodarowania. Do tego np. wsparcie dla młodych rolników przysługuje do 35 roku życia.

Zdaniem działaczy rolniczych perspektywa czekania do czterdziestki lub dłużej na przejęcie gospodarstwa skłania wielu młodych ludzi do szukania innej drogi zawodowej. To stawia w wyjątkowo trudnej sytuacji i rolników, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nie mają komu przekazać gospodarstwa, i potencjalnie może postawić pod znakiem zapytania przyszłość wsi.