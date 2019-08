O podróżach na drugi koniec świata i tuż za zachodnią granicę. Współcześnie i 30 lat temu. Jacek Jędrzejak gościł w Muzeum Ziemiaństwa

Jacek Jędrzejak przyszedł na świat w 1963 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Równocześnie zaczynała się jego kariera muzyczna. Debiutował w grupie Rokosz. Później z byłymi członkami tego zespołu, m. in. Krzysztofem Skibą, założył Big Cyca. Muzycy szybko zdobyli popularność. Zaczęły spływać zaproszenia z sąsiednich krajów. W Polsce powoli dokonywały się przemiany ustrojowe. – Wtedy nie było łatwo podróżować. Obowiązywały dwa paszporty: jeden do państw socjalistycznych, drugi do kapitalistycznych, do których oczywiście było trudniej wyjechać – opowiada Jacek Jędrzejak. Potrzebne było specjalne zaproszenie, następnie wizyta na posterunku i krótka spowiedź dotycząca celu wyprawy. Bic Cyc udał się do Berlina Zachodniego. – To tak jakbyśmy pana Boga za nogi złapali. Nigdy nie byliśmy na Zachodzie. Tylko w opowieściach słuchaliśmy, jakie cud tam się dzieją. Nie mieliśmy jeszcze nawet 30 lat, więc od razu pojawiło się marzenie o międzynarodowej karierze – mówi muzyk. Wyruszyli pociągiem z Poznania, pociągiem wypełnionym handlarzami, do którego wcisnęli się niemal w ostatniej chwili. – Wszyscy nam się przyglądali, zastanawiali się, co mamy w dużych futerałach. W końcu poszła fama, że w Berlinie bardzo dobrze sprzedają się… gitary – śmieje się wokalista. Historia tej podróży stała się kanwą piosenki „Berlin Zachodni”, jednego z największych hitów grupy.

Podróżowanie nie było łatwe, ale muzycy nie poddawali się. W 1992 udali się do Finlandii. - Finowie jako pierwsi mieli telefony komórkowe – Nokie. Wielki świat. Wyciągali duży akumulator i dzwonili do domu z informacją, że można schłodzić alkohol, bo będzie u nich gościł polski zespól rockowy – wspomina wokalista.

Problemy z samochodami Koncerty były udane, muzycy otrzymali kolejne zaproszenia. Podróżowali starymi samochodami, które często się psuły. W NRD poszedł wahacz, innym razem panowie utknęli na szwajcarskiej granicy. – To był fiat 125p . Wezwaliśmy pomoc. Przyjechała ekipa fiata i stwierdziła, że to nie jest fiat, tylko łada. Przyjechali od łady i mówią, że to polski fiat. W końca pojawiła się ekipa mercedesa i naprawiła nasz pojazd. Koszt - 1000 marek, a honorarium za występy wynosiło 2000 – opowiada Jacek Jędrzejak.

Ciekawostka przyrodnicza Big Cyc wydał płytę w Niemczech, ale kariery międzynarodowej zrobić się nie udało. – Traktowali nas trochę jako ciekawostkę przyrodniczą, więc zrozumieliśmy, że to nasze marzenie się nie ziści. Zresztą branża muzyczna na Zachodzie jest bardzo hermetyczna. Trudno jest się przebić Słowianom. Ze względu na akcent zawsze wyczują, że nie jesteśmy rodowitymi Anglikami czy Amerykanami i to nas od razu dyskwalifikuje – dzieli się swoimi spostrzeżeniami Jacek Jędrzejak.

Pomocni policjanci Zagraniczne grupy przyjeżdżały do Polski z rewizytą. Jednym na bazarze tak bardzo spodobały się kombinezony pracowników stacji benzynowych, że w nich koncertowali, drudzy biesiadowali z policją. - Zakwaterowałem zespół w domkach w Antoninie. Wtedy nie było jeszcze wiaduktu, tylko przejazd kolejowy . Pewnego dnia telefon o 3.00 rano. Dzwonią z budki telefonicznej, że mieli wypadek na tym przejeździe. Wjechali do rowu, dachowali. Wsiadam do swojego trabanta i jadę ratować chłopaków. Na miejscu pełno szkła, ale ich ani śladu. Jadę do domków kempingowych, a tam dwa radiowozy, ich samochód z rozbitymi szybami pozakrywany jakimiś foliami. Siedzą razem, wódka na stole i sobie polewają. Nasze służby sprawdziły, czy muzycy nie byli pod wpływem alkoholu, a jak się okazało, że nie byli, to pomogli posprzątać bałagan i przywieźli ich na miejsce, gdzie rozpoczęła się wspólna biesiada. Policjantom spodobało się tak bardzo, że kolejnego dnia chcieli jechać z zespołem do Leszna jako techniczni, ostatecznie nie dali rady - wspomina Dżej Dżej.

To co dla nas jest czymś atrakcyjnym, dla miejscowych jest przekleństwem. - W Australii słońce jest najniżej na świecie. Niesie to ze sobą określone konsekwencje: to tam najwięcej osób choruje na raka skóry, mieszkańcy nie kupują czarnych samochodów, bo po trzech latach cała maska jest wypalona – podkreśla. Australia to olbrzymie, przestrzenie, proste drogi. - Z Sydney do Melbourne wiedzie właściwie jedna, długa droga – mówi. Z przyjaciółmi jechał przez Canberrę, gdzie posługę kapłańską sprawował polski ksiądz. Pielgrzymi zatrzymali się u niego. -Akurat miał urodziny, więc je uczciliśmy w typowo polski sposób. Poranek jak u Big Cyca. Na tacy przyniósł 4 piwka – śmieje się Dżej Dżej. - Zjedliśmy śniadanie, później była msza, trochę posiedzieliśmy, opowiedział nam, co możemy zwiedzić. To jest fajne w takich wyprawach, że spotyka się osoby, które polecają w jakie miejsca warto się wybrać, a w jakie nie – dodaje.

Wyspa jak więzienie

Kolejne miejsce godne uwagi to Kuba. – Wszyscy są wyluzowani, jest muzyka. Specjalnie się nie przemęczają, bo i tak wszystko jest państwowe – mówi. Kraj wyjątkowy, choć zmagający się z wieloma problemami. – Są zrujnowani totalnie, nawet cukier sprowadzają z Brazylii – dodaje. Kuba kształci lekarzy, których wysyła do państw hiszpańskojęzycznych. Oni pracują za 20-30% wynagrodzenia. Z 5 tys. euro, do nich trafia tysiąc, resztę zabiera państwo. Są pilnowani przez służby, rodziny mają zaaresztowane na wyspie. Sprawa została zgłoszona do ONZ-u jako handel żywym towarem. Praca lekarzy podobno przynosi Kubie większe dochody niż turystyka. Kraj jest wyspą, a rybactwa praktycznie nie ma. Każdy kuter, który nieco dalej wypłynie od razu jest zawracany przez wojsko – opowiada Jacek Jędrzejak.