Nowy rok szkolny w CKiW OHP w Pleszewie oficjalnie rozpoczęty

W tym roku szkolnym naukę w pleszewskim Centrum rozpoczęło 150 uczniów. Część będzie kontynuowało tam naukę, a część stanowią zupełnie nowi uczniowie. To młodzież pochodząca z różnych stron Polski, która na co dzień miała problemy w swoich dotychczasowych szkołach. Nie brakuje też osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Witam was wszystkich serdecznie po dwumiesięcznej przerwie. Z wieloma z was widzimy się po raz kolejny, bo kontynuujecie tutaj naukę. Widzę też zupełnie nowe twarze i mam nadzieję, że szybko się do nas przyzwyczaicie. A my ze swojej strony zrobimy wszystko, aby uczyło się wam i mieszkało w naszym Centrum jak najlepiej - powiedział na wstępie.

- Nasza oferta jest bardzo bogata. Oprócz tego, że dostaniecie tu szansę na kontynuację nauki w szkole podstawowej, to wielu z was ma też możliwość zdobycia zawodu w szkole branżowej I stopnia. Możecie u nas wyuczyć się zawodu stolarza, kucharza, krawca, fryzjera, murarza - tynkarza, cukiernika , montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Macie też możliwość odbywania praktyk w naszych warsztatach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. To bardzo duże ułatwienie, bowiem nie musicie samo organizować sobie praktyk. - podkreślał dyrektor Piasecki.

Jednak nie samą nauką będą żyli podopieczni Centrum. Rok szkolny zaplanowano tak, aby nie zabrakło też miejsca na sport, odpoczynek, zwiedzanie i zagraniczne wojaże.

- Mamy dużą niespodziankę dla naszej młodzieży. Najlepiej sprawujący się uczniowie będą mogli wyjechać do Włoch na trzy tygodnie, a wszystko w ramach unijnego projektu, który realizujemy. Będzie to dla nich okazja do poznania innej kultury i śródziemnomorskiej kuchni - dodaje Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora.