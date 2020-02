Nowy film Patryka Vegi będzie można zobaczyć w Pleszewie w dniu premiery krajowej

Jak informuje dystrybutor, „Bad Boy” opowiada o dwóch braciach – starszy Piotr jest policjantem, a młodszy Paweł – gangsterem. Kiedy ten drugi zostaje aresztowany, ten pierwszy próbuje zrobić wszystko, by go wyciągnąć z celi. W tym celu prosi swoją dziewczynę Olę, która jest adwokatką, aby znalazła odpowiednie paragrafy, mogące pomóc w uwolnieniu Pawła. Kiedy to się udaje, chłopak postanawia przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra a rodzącym się uczuciem do jego brata.

W głównych rolach zobaczymy Antoniego Królikowskiego, Macieja Stuhra, Katarzynę Zawadzką, Andrzeja Grabowskiego i Małgorzatę Kożuchowską.

SEANSE:

21.02.2020 PT g: 19.15

22.02.2020 SOB g: 19.15

23.02.2020 NIE g: 19.15

24.02.2020 PON g: 19.15

25.02.2020 WT g: 19.15