Nowi strażacy złożyli uroczyste ślubowanie

- Strażacy: Katarzyna Kaganek, Mariusz Kupczyk i Jakub Ogrodowicz stanęli przed Komendantem Powiatowym PSP w Pleszewie – st. kpt. Rolandem Egiertem oraz przed swoimi koleżankami i kolegami, by wypowiedzieć rotę strażackiego ślubowania. Dla każdego strażaka jest to moment niezwykle uroczysty, stanowiący symbol pełnego włączenia się do naszej, cieszącej się najwyższym społecznym prestiżem, służby. Uroczystość ta była także okazją do wręczenia przez pleszewskiego komendanta nagród Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dla kapitana Pawła Mimiera oraz aspiranta Krzysztofa Kieliszewskiego, który latem uratował życie tonącemu mężczyźnie - informuje asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP w Pleszewie.