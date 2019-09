NOC ZAWODOWCÓW po raz pierwszy w Pleszewie. Ma pomóc odczarować zawody rzemieślnicze

Pleszew dołącza do miast, w których odbędzie się Noc Zawodowców, którego inicjatorem jest Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych Iwona Kałużna, już w ubiegłym roku zazdrościła Kaliszowi tego wydarzenia i bardzo chciała, by udało się je zorganizować również w Pleszewie. Ten plan się powiódł i to własnie ZSUG będzie gospodarzem Nocy Zawodowców w Pleszewie.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska z uśmiechem podkreśliła, że była przekonana, że do grupy miast, w których odbywa się Noc Zawodowców w tym roku dołączy Pleszew. - Noc Zawodowców to nie tylko południe Wielkopolski. Obejmuje w tym roku 12 miast i myślę, że to wciąż za mało - mówiła w czasie konferencji prasowej poświęconej wydarzeniu.

Najważniejszym, choć nie jedynym, elementem Nocy Zawodowców będzie gra miejska, w której wezmą udział dziesięcioosobowe zespoły złożone właśnie z uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, czyli młodzieży będącej tuż przed wyborem swojej zawodowej drogi.