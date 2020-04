"Nie pij, żyj...". Uczniowie ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu przygotowali kampanię antyalkoholową

Młodzież przygotowała prezentację poruszającą kilka aspektów alkoholizmu. Uczniowie wskazywali na skutki zbyt częstego zaglądania do kieliszka. Podkreślali, że nadmierne picie powoduje nie tylko problemy zdrowotne, ale również rujnuje nasze życie rodzinne czy zawodowe. Jeśli już w swoim otoczeniu mamy osobę uzależnioną od alkoholu, powinniśmy spróbować pomóc jej wyjść z nałogu. Jak to zrobić? Właśnie tego dotyczyła druga część prezentacji. Młodzież zwracała uwagę na takie aspekty, jak: pomoc specjalisty, terapia, edukacja, ale także ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących naszych relacji z osobą uzależnioną. Nie kupujemy jej alkoholu, nie akceptujemy przemocy, nie usprawiedliwiamy w pracy, nie płacimy za nią rachunków, nie pożyczamy pieniędzy - to tylko kilka przykładów reguł, które powinniśmy stosować. Kolejną część prezentacji stanowiły statystyki ukazujące przerażającą skalę zjawiska alkoholizmu w naszym kraju. Pracę kończył opis skutków picia w ciąży oraz tego, jak alkohol osłabia naszą koncentrację, refleks i trzeźwą ocenę sytuacji, gdy pod wpływem siadamy za kółkiem.