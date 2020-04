Nie gasną pożary lasów. Tylko w ciągu minionego weekendu spłonęło prawie dwa tysiące metrów kwadratowych leśnego poszycia

Strażacy interweniowali w okolicach miejscowości Kościelna Wieś, Orlina Duża i Kolonia Obory. Spłonęło tam prawie dwa tysiące metrów kwadratowych leśnego poszycia. - Apelujemy do wszystkich o niezwykłą ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych. W tym momencie ściółka leśna jest bardzo sucha, co sprawia, że jest bardzo łatwopalna i nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować groźny pożar. Niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia lub rozpalanie ognisk nie tylko w kompleksach leśnych, ale również w odległości 100 metrów od nich. Udając się do lasu, nie korzystajmy z samochodów. Spaliny i układ wydechowy, poprzez wysoką temperaturę, również mogą spowodować zaprószenie ognia. Pamiętajmy, że najczęstsze przyczyny pożarów w lasach to nieostrożność człowieka i podpalenia - mówi asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.