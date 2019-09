Napięta atmosfera na sesji. Czy po symbolicznym oczyszczeniu dojdzie do nowego otwarcia w relacjach 2 najważniejszych osób w samorządzie?

Okres między 14 a 22 sierpnia był bardzo pracowity dla chockich radnych. W tym czasie 3 razy spotkali się na posiedzeniu sesyjnym. W dwóch przypadkach były to obrady nadzwyczajne. Już ten fakt pokazuje, że współpraca w ostatnich tygodniach mocno szwankowała, mocniej niż zwykle. Tradycyjnie zabrakło odpowiedniej komunikacji, która doprowadziła do eskalacji nieporozumień. Do tego, co działo się w sierpniu, ale i we wcześniejszych miesiącach, do komentarzy Anny Koniewicz-Kruk, na ostatniej z wskazywanych tutaj sesji odniósł się burmistrz Marian Wiegosik. Przewodnicząca nie pozostała dłużna.

- Dość długo nie zajmowałem stanowiska, albo nie robiłem tego dosadnie. W związku z podawanymi przez panią nieprawdziwymi informacjami czy podejmowanymi działaniami uważam, że to był mój błąd. Ja liczyłem, że są to pani początki i zmieni pani swoje postępowanie, ale nie ukrywam, że dzieje się coraz gorzej i to ze szkodą dla naszego samorządu. Swoimi wypowiedziami, nie wiem czy świadomie czy nie, wprowadziła pani w błąd radnych i mieszkańców - mówił gospodarz gminy.

Kto komu utrudnia?

Wielgosik stanął w obronie swoich pracowników. - Chciałbym, żeby skończyła pani z pomówieniami, że urząd utrudnia pani pracę. Jestem przeświadczony, że nikt tej pracy nie utrudnia, każdy stara się i sumiennie wykonuje swoje obowiązki - mówił i prosił przewodniczącą, aby... to ona nie paraliżowała funkcjonowania urzędu. - Czemu mają służyć prośby o przygotowanie pism, w których posiadaniu jest pani od dawna? Po co wnioskuje pani o opracowanie informacji, które są powszechnie dostępne? - pytał.