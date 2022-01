Najchętniej wybierane porodówki. Gdzie najczęściej rodzą Wielkopolanki? Szpital w Pleszewie w czołówce [RANKING]

Najchętniej wybierane porodówki w Wielkopolsce

- Przyglądamy się pracy oddziałów porodowych regularnie, co kwartał analizując dane raportowane przez szpitale – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. – Nasz ranking wielkopolskich porodówek pokazuje w najbardziej obiektywny sposób, które oddziały w naszym regionie cieszą się największym zaufaniem pacjentek. Zazwyczaj takie zestawienia bazują na ankietach, głosowaniach internetowych czy liczbie wysłanych smsów, które nie zawsze są najbardziej rzetelnymi miernikami jakości, w przeciwieństwie do wyborów samych pacjentek.

Przez cały 2021 rok w 34 wielkopolskich szpitalach odebranych zostało 32,8 tys. porodów. Podtrzymana została więc tendencja spadkowa obserwowana od 2018 r. W 2017 r. odnotowana została najwyższa liczba hospitalizacji porodowych w ciągu ostatnich sześciu lat. Było to 40 tys. porodów. Rok później odnotowaliśmy ich 38 tys., w 2019 r. – 37 tys. i w 2020 r. – 35 tys. Od 2016 roku w Wielkopolsce odebrano łącznie ponad 220 tys. porodów.

Najchętniej wybierane porodówki w Wielkopolsce

Przyglądając się danym dotyczącym liczby porodów w Wielkopolsce, należy brać pod uwagę sytuację epidemiczną. Zarówno w 2020 roku, jak i 2021 wiele szpitali było zaangażowanych w leczenie pacjentów z COVID-19. Wiązało się to ze zmianami organizacyjnymi i kadrowymi w szpitalach.

Szpitalem, który w ciągu roku odnotował największy przyrost liczby odebranych porodów był Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu przy ul. Polnej. W 2020 r. sprawozdał on 6,2 tys. porodów, a w ubiegłym roku – 6,8 tys. Oznacza to, że przy Polnej odbierano co piąty poród w województwie.