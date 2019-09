Na rodzinnym grobowcu odsłonięto tablice poświęcone Kazimierzowi i Teodorowi Ciążyńskim

- Parę lat temu, a dokładnie w roku 2012 przy okazji nadawania imienia naszej szkole los zetknął mnie ze świętej pamięci Jerzym Dąbrowskim. To on zwrócił moją uwagę na istniejący grobowiec I na postać Kazimierza w nim pochowaną. On stał się propagatorem odnowienia kaplicy. Odbyliśmy wspólne narady, niestety, nic nie wyszło z planów odnowienia. Wtedy to narodził się w mojej głowie pomysł. Jeśli nie kaplica, to chociaż tablica. Jeśli nie my, to kto to zrobi? Parę długich lat zbieraliśmy wraz ze społecznością naszej szkoły sumę, która by wystarczyła na ufundowanie tablicy . Losy ważyły się do samego końca. Zapadła decyzja – nie jedna, ale dwie. Jeśli nie teraz, to kiedy?I oto efekt - mówił w czasie niedzielnej uroczystości Krzysztof Czajka, dziękując przy tym wszystkim zaangażowanym w powstanie tablic.