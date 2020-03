Muzeum Regionalne jak Centrum Nauki Kopernik

Mobilne studio badawcze dla dzieci, w którym dorośli również nie będą się nudzić będzie działać w pleszewskim muzeum do 10 kwietnia . To jedyna taka okazja, aby skorzystać z tak dużej dawki naukowej wiedzy, podanej w sposób inspirujący i zabawny jednocześnie. Tym samym Exploratorium stanowi doskonałą alternatywę dla spędzania wolnego czasu

- Jest to kolejny z naszych pomysłów skierowany nie tylko do dzieci, ale również dorosłych - podkreśla Witold Hajdasz, kurator wystawy w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Przypomina, że w ostatnich czasie sporym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zabawek i gier sprzed lat. Teraz dzieci i dorośli przez szereg eksperymentów przeprowadzanych na poszczególnych stanowiskach mogą zrozumieć i utrwalić zdobytą dotychczas wiedzę. Okazuje się, że nauka może stać się o wiele ciekawsza i łatwiej przyswajalna.

- Ta wystawa na co dzień krąży po dużych centrach handlowych, ale nam udało się ją sprowadzić do Pleszewa - mówi z dumą kurator wystawy „Exploratorium - Zabawy z Nauką” i zastrzega, że to tylko miniaturka tego, czym faktycznie dysponuje właściciel mobilnego centrum badawczego.

Do dyspozycji zwiedzających pozostaną także takie atrakcje, jak: budowa mostu Leonarda, do której nie posłużą żadne gwoździe ani sznurki Młodsze dzieci będą mogły składać i budować konstrukcje. Spodoba im się także doświadczanie iluzji optycznych czy obserwacja prądów wirowych. Każdy z uczestników wystawy będzie mógł również poczuć się jak robot bądź kosmonauta i zapozować do pamiątkowego zdjęcia w specjalnie przygotowanej kapsule.

Wystawa w Muzeum Regionalnym została otwarta we wtorek i ma już za sobą pierwszych zwiedzających. Dzieci były zachwycone. Każdy chciał dotknąć, sprawdzić i zbudować własnymi rękami poszczególne konstrukcje - Wystawa jest na tyle absorbująca, że trzeba się umówić. Są stanowiska, które trzeba omówić i zademonstrować, co się na nich dzieje, aby dzieci i młodzież mogły poznawać zjawiska, którym świadomie, bądź nie, podlegamy każdego dnia - podkreśla Witold Hajdasz i dodaje, że większość stanowisk została zaprojektowana z myślą o tym, aby zwiedzający mógł samodzielnie odkrywać różne aspekty prezentowanych zjawisk