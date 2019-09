Młodzież na targach meblarskich w Poznaniu

Tegoroczna edycja poznańskich targów była wyjątkowa, bo odbyła już po raz 35. Swoje stoiska wystawiło tam blisko 400 międzynarodowych firm oferujących m.in. technologie dotyczące obróbki drewna, oraz maszyny dedykowane przemysłowi tartacznemu i meblarskiemu. A ponieważ Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie przygotowuje młodzież do zawodu stolarza i montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - na wystawie nie mogło więc zabraknąć uczniów placówki. Towarzyszyli im instruktorzy praktycznej nauki zawodu - Robert Rudziński oraz Grzegorz Duma.

- Nasza młodzież od wielu lat odwiedza te targi. Są one doskonałą okazją do podejrzenia szybko postępujących zmian w technologii obróbki drewna i produkcji mebli. Praktycznie co roku pojawiają się nowe możliwości, nowe maszyny i nowatorskie pomysły pozwalające na produkcję komponentów - wyjaśnia Grzegorz Duma.