Młody kierowca potrącił dwóch 14-latków na przejściu dla pieszych

- 9 października o godz. 18.15 w Pleszewie na ul. Wojska Polskiego, 21-letni kierowca volkswagena golfa, mieszkaniec gm. Pleszew, potrącił dwóch 14 latków. Obaj są mieszkańcami gminy Pleszew. Do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Chłopcy trafili do szpitala. Jeden z nich w tym zdarzeniu odniósł poważniejsze obrażenia i został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim - mówi asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

21-latek był trzeźwy. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Teraz policja bada dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.