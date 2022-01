Młoda Lewica chce więcej różowych skrzyneczek w powiecie pleszewskim. Wnioski trafią na biurka wójtów, burmistrzów i starosty

Młoda Lewica chce więcej różowych skrzyneczek w miejscach publicznych w powiecie pleszewskim

Różowe skrzyneczki to stosunkowa nowa inicjatywa, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz zapewnienie szerokiego dostępu do środków higienicznych. Wg mapy opracowywanej przez zajmującą się tą kwestią fundacją w powiecie pleszewskim mamy trzy takie skrzyneczki. Dwie znajdują się w Pleszewie - w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej i w Domu Dziecka przy ulicy Osiedlowej, jedna w gminie Chocz - w Szkole Podstawowej w Kwileniu. - Każdy taki punkt nas cieszy, ale jest to zazwyczaj wynik inicjatywy indywidualnej, a naszym zdaniem warto, żeby nad tym tematem pochyliły się władze. Chcielibyśmy, żeby takie skrzyneczki znalazły się we wszystkich szkołach oraz w miejscach publicznych - opowiada Amelia Jangas z Młodej Lewicy, mieszanka Chocza.