MISTRZOWIE AGRO. Znamy powiatowych laureatów!

Zwycięzcy z powiatów, zachowując zdobyte głosy, awansują do drugiego, wojewódzkiego etapu plebiscytu. W piątek, 20 września wszystkich laureatów z powiatów zaprezentujemy w magazynowym wydaniu "Głosu Wielkopolskiego" i rozpocznie się głosowanie na wojewódzkim szczeblu akcji. Będzie ono trwało do czwartku, 26 września. Laureaci z powiatów będą w nim walczyć o wojewódzkie tytuły i nagrody.

Wśród rolników zwyciężyła Urszula Ławińska, od 50 lat związana z gospodarstwem w Tursku, na drugim miejscu uplasował się Paweł Gulczewski z Żegocina. W gronie sołtysów wygrała Monika Górska z Niniewa, która do końca walczyła o palmę pierwszeństwa z Tobiaszem Reimannem z Kuczkowa. Sołectwo Niniew wybrano też sołectwem roku. W kategorii gospodyń wygrała Agnieszka Kowalska z Lutyni. Koło Gospodyń Wiejskich z Lutyni wygrało też w kategorii Kół Gospodyń Wiejskich, pokonując silne rywalki - panie z Dobrej Nadziei, które ostatecznie zajęły drugie miejsce i laureatki trzeciego miejsca - gospodynie z Kowalewa.

Specjalną nagrodą dla zwycięzców w województwie w każdej kategorii plebiscytu będzie dwuosobowe zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy, gdzie odbędzie się uroczystą gala rozdania ogólnopolskich nagród w plebiscycie MISTRZOWIE AGRO.

Zwycięzcy w województwie finale plebiscytu awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu, który rozpocznie się w piątek, 18 października i potrwa do czwartku, 7 listopada. Podobnie, jak przy awansie do wojewódzkiego etapu akcji, finaliści zachowają głosy zdobyte od początku akcji.

Ogólnopolski finał wyłoni laureatów tytułów Rolnik Roku Polski 2019, Sołtys Roku Polski 2019, Gospodyni Roku Polski 2019, a także zwycięzców w kategoriach dla kół gospodyń wiejskich, sołectw i gospodarstw agroturystycznych.

W październiku odbędzie się uroczysta, wojewódzka gala plebiscytu MISTRZOWIE AGRO. Zostaną na nią zaproszeni laureaci w każdej kategorii z każdego powiatu. Zwycięzcy odbiorą dyplomy i nagrody z rąk Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego oraz Adama Pawłowskiego, redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.