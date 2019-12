Mikołajkowa biesiada w hali sportowo-widowiskowej sprawiła, że wokół zapachniało świętami

Mikołajkowa biesiada przyciągnęła do hali sportowo-widowiskowej wiele dzieci, rodziców i dziadków. Organizatorzy - pleszewska Trójka oraz NLO, zadbali o to, by w to niedzielne, przedświąteczne popołudnie każdy znalazł coś dla siebie.

Atrakcji nie brakowało. Biesiadę otworzyła dyrektor Trójki Dorota Bystrzycka, która zaraz potem oddała ją we władanie uczniom, którzy wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój piosenkami i tańcami. Nie zabrakło stoisk pełnych świątecznych dekoracji. Można było się zaopatrzyć także w naturalne mydełka czy odwiedzić kiermasz taniej książki. Na wszystkich czekały świąteczne słodkości, a także warsztaty piernikowe. Można było spróbować swoich sił w malowaniu toreb, różnorodnych zajęciach dla najmłodszych czy wziąć udział w animacjach z wolontariuszami. Oczywiście, biesiadę odwiedził także Święty Mikołaj z workiem pełnym cukierków.