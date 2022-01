Mikołaj od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Po ostatniej operacji potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Jak można pomóc?

Mikołaj potrzebuje kosztownej rehabilitacji

Mikołaj od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Rehabilitacja towarzyszy mu każdego dnia. Przeszedł już 5 operacji, z których każda miała na celu likwidowanie efektów dużej spastyki kończyn. Ostatnia odbyła się 3 grudnia i polegała na transferze mięśni, artrodezie nadgarstka i kciuka z obłożeniem przeszczepami kostnymi, uwalnianiu przykurczy, wydłużaniu ścięgien. Wszystko to ma przyczynić się do przywrócenia choć w minimalnym stopniu sprawności niefunkcjonalnej ręki. Po zdjęciu opatrunku gipsowego Mikołaj poddany zostanie intensywnej, kosztownej rehabilitacji.

Z pomocą Mikołajowi rusza pleszewski oddział Fundacji Bread of Life. - To chłopak, którego pasją jest muzyka. Chcemy go wesprzeć, dlatego przesyłajcie fanty na licytacje, wspierajcie finansowo wchodząc w link lub wpłacając na konto - podkreśla Konrad Świderski. Cel zbiórki to 20 tys. zł. Pieniądze możecie wpłacać TUTAJ lub na poniższy numer rachunku bankowego: