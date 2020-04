Mieszkaniec przygarniał bezdomne psy. Musiała interweniować gmina. Czworonogi poddano sterylizacji, część ma nowych właścicieli

Warto dodać, że gmina ma podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, który gwarantuje całodobową opiekę. - Gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, np. ze zwierzęciem potrąconym przez samochód, dzwonimy, weterynarz przyjeżdża, wykonuje działania, a my płacimy za wykonaną usługę - tłumaczył radnym podczas marcowej sesji wójt Robert Łoza.

Co zrobić, gdy widzimy błąkające się, bezpańskie zwierzę?

W tym miejscu warto również powiedzieć o tym, co należy zrobić, jeśli na terenie naszej miejscowości zobaczymy błąkające się bezpańskie zwierzę. - Jeśli mieszkańcy widzą, że po ich miejscowości biega zwierzę, które nie wiadomo, czy ma właściciela, powinni to zgłosić do gminy. My wtedy uruchamiamy ludzi, którzy starają się złapać to zwierzę, najczęściej jest to pies - tłumaczy włodarz.