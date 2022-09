Mieszkańcy powiatu pleszewskiego na grzybobraniu. Wasze zbiory robią wrażenie!

Sezon na grzyby już trwa. Zobaczcie piękne zbiory naszych czytelników!

Powiat pleszewski rozciąga się na obszarze 713 km kwadratowych. 19% powierzchni stanowią lasy. Miejsc, gdzie możemy udać się na grzybobranie nie brakuje. Sezon trwa. Czytelnicy portalu pleszew.naszemiasto.pl mają ju za sobą pierwsze wyprawy do lasów. W mediach społecznościowych poprosiliśmy was, abyście pochwalili się zdjęciami swoich tegorocznych zbiorów. Pełne kosze robią wrażenie!

Jak zbierać grzyby? Czego potrzebujemy do zbierania?

Pamiętajmy, że do lasu na grzyby powinniśmy zabrać ze sobą nóż i pojemnik na grzyby. Świetnie sprawdzi się do tego wiklinowy koszyk. Po zebraniu, grzyby nie mogą się pognieść. Trzeba im także zapewnić im dostęp do powietrza, a do tego najlepszy będzie właśnie koszyk wykonany z wikliny. W nim grzyby nie będą się zaparzać i uszkadzać.