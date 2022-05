Matura 2022. Kwitną kasztany, matury czas zacząć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Pamiętajmy, że w związku z pandemią, która rozpoczęła się wiosną 2020 roku, wydane zostało specjalne rozporządzenie ministra edukacji, które ograniczyło zakres wymagań związanych z egzaminem maturalnym. Nieco inna jest też formuła egzaminu, ponieważ nie ma egzaminów ustnych.

- Wydaje mi się, że nie będzie to zbyt skomplikowana matura ze względu na to, że ani jednego całego roku nie spędziliśmy w szkole. Te matury nie są jakoś skomplikowane. To schemat, który się powtarza – podkreślają absolwenci szkół średnich.