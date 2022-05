Matura 2022. Rozpoczęli! Na pierwszy ogień język polski. Maturzyści z Marszewa z optymizmem podchodzili do egzaminu dojrzałości

Matura z języka polskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Punktualnie o godzinie 9 blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia rozpoczęło egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Młodzież na rozwiązanie zadań ma 170 minut. Aby zdać trzeba uzyskać 30%.

Na kilkadziesiąt minut przed "godziną zero" odwiedziliśmy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Tutaj do egzaminu dojrzałości przystąpiło 40 osób. Większość z optymizmem podchodziła do czekającego ich wyzwania, mimo że w ciągu czterech lat nauki musieli mierzyć się z skutkami pandemii w postaci zdalnego nauczenia. - Na pewno jakiś ślad mogło to pozostawić, ale kto chciał, był w stanie to nadrobić. Ja jestem spokojny przed egzaminem - opowiadał Dariusz. - Nie powinno mieć to większego znaczenia. Ostatni okres mieliśmy już normalnie, stacjonarnie. Wszystko udało się powtórzyć - mówił Przemysław. - Jestem optymistycznie nastawiona, choć delikatny stres jest - dodawała Gabriela.