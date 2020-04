Maseczki i materiały informacyjne lada moment trafią do seniorów. Pakiety otrzyma około 7000 mieszkańców miasta i gminy Pleszew

Oprócz maseczek, w pakiecie znalazł się także przygotowany przez ratusz poradnik. W nim seniorzy znajdą informacje o tym, gdzie szukać pomocy, jak skontaktować się np. z ośrodkiem pomocy społecznej czy strażą miejską, a także zasady bezpieczeństwa, których powinni przestrzegać. Dowiedzą się, gdzie powinni się zgłosić, jeśli np. potrzebują kogoś, kto zrobi dla nich zakupy albo wyprowadzi psa na spacer. Nie zabraknie poradnika dotyczącego dokładnego mycia rąk czy przepisu na domowy płyn do dezynfekcji , który przygotowała dr Adela Grala-Kałużna.

Urząd Miasta i Gminy Pleszew przygotował specjalne pakiety dla mieszkańców od 60 roku życia. W każdym z nich znajdzie się maseczka wielorazowego użytku, a także poradnik na czas epidemii. Koperty zostaną im dostarczone pod drzwi - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Roznoszący zadzwonią do drzwi i zostawią kopertę na wycieraczce.

Koszt przygotowanych dla seniorów maseczek to ok. 21 tys. zł. Do tego należy dodać jeszcze wydrukowanie poradników.