Los filii Szkoły Podstawowej w Wierzchach wydaje się być przesądzony, ale obiekt nie będzie stał pusty. Jak gmina chce go zagospodarować?

Dyskusja nad formą funkcjonowania placówki została wywołana ze względu na kryzys demograficzny. W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły w Wierzchach będzie uczęszczało 3 uczniów do klasy pierwszej, a w oddziale przedszkolnym pozostanie 9 dzieci. Taka sytuacja skłoniła władze gminy do wprowadzenia zmian.

Wójt Robert Łoza przygotował trzy koncepcje. Wszystkie zakładają likwidację filii. W pierwszym przypadku w Wierzchach miałby powstać żłobek. Drugi wariant zakłada przeniesienie do tej miejscowości oddziału przedszkolnego (dzieci 3-4 letnie) z Tomic. Trzecia opcja to przeniesienie maluchów z Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi. Przy czym dzieci uczęszczające do zerówki miałyby trafić do szkoły w Gizałkach, gdzie czekać na nich będą nowe pomieszczenia powstające w ramach budowy sali sportowej i infrastruktury dydaktycznej.

Koncepcje zostały przedstawione radnym, którzy podczas komisji objazdowej odwiedzili wszystkie placówki na terenie gminy i sprawdzili, jakie panują w nich warunki. Później była dyskusja i zajęcie stanowiska. Większość rajców opowiedziała się za trzecim wariantem, dając zielone światło do rozpoczęcia prac zmierzających do reorganizacji. Jeśli uda się przeprowadzić zmiany to w Wierzchach do dwóch oddziałów przedszkolnych w sumie będzie uczęszczać około 40 maluchów. Zerówki będą funkcjonować w Gizałkach i Tomicach. W każdej szkole po jednej grupie liczącej 15 dzieci. Taka modyfikacja spowoduje, że obędzie się bez zwolnień nauczycieli i pracowników obsługi.