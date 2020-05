Koronawirus. W Wielkopolsce tym razem bez nowych przypadków. W kraju COVID-19 potwierdzono u 97 osób

Pleszew. Strefa test & GO powstaje na parkingu aquaparku. W poniedziałek ruszą badania

Już dziś żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przygotowali strefę test & GO, w której od poniedziałku będą odbywać się pobrania próbek do badań na obecność koronawirusa. Mobilny punkt będzie działał do środy.