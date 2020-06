Koronawirus. W ramach drive-thru w Wielkopolsce wykonano do tej pory blisko 7 tys. testów. Jak wyglądały wyniki w poszczególnych miastach?

W Pleszew przebadano 630 osób. 14 z nich otrzymało wynik pozytywny. Pierwsze drive-thru zostało przeprowadzone w Krotoszynie. - Było to pierwsze miejsce w Wielkopolsce, w którym mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń. Dlatego badania rozpoczęliśmy właśnie tam, wybór był oczywisty - wyjaśnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Do przebadania zgłosiły się 302 osoby, z tego dwie były zakażone koronawirusem. - Umożliwiamy badania wszystkim, którzy czują niepewność związaną ze swoim stanem zdrowia i podejrzewają, że mogą chorować na COVID-19 - dodaje wojewoda.

Kolejne drive-thru odbyło się w Kaliszu, w którym na 747 próbek 5 okazało się dodatnich. Najwięcej przebadanych osób było w Kępnie. Wykonano 2886 testów, a 413 z nich wykazało zakażenie COVID-19. Kolejne kierunki drive-thru to Ostrów Wielkopolski (1042/+12), Ostrzeszów (441/+10), Rawicz (446/+2) i Gniezno (352/+1). Łącznie w ramach drive-thru wykryto do tej pory 458 przepadków zakażeń koronawirusem.