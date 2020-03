Koronawirus. W nocy do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewie zgłosiło się dwóch pacjentów z niepokojącymi objawami

- Dziś w nocy do naszego SOR-u zgłosiło się dwóch pacjentów, którzy potencjalnie mogli spełniać kryteria określone w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie postępowania z osobami podejrzanymi o zarażenie koronawirusem. Pierwszy z nich miał lekkie objawy przeziębieniowe i oznajmił, że miał kontakt z osobą, która podróżowała do tzw. obszarów ryzyka. Zgłosiliśmy ten przypadek do PSSE, a pacjentowi zalecono kwarantannę domową. W drugim przypadku objawy były poważniejsze m.in. duszności, a ze szczegółowego wywiadu uzyskaliśmy informację, że pacjent przebywał we Włoszech na nartach, ale wrócił stamtąd dość dawno, bo 8 lutego br. Niemniej jednak zdecydowano, że pacjent zostanie przewieziony transportem sanitarnym do szpitala zakaźnego w Kaliszu. Personel, który miał z nim kontakt został czasowo odsunięty od udzielania świadczeń do czasu uzyskania wyników posiewu od pacjenta na obecność koronawirusa - mówi Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy pleszewskiego szpitala.