Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Ile osób jeszcze czeka na pobranie próbki?

To właśnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie podjął kilka dni temu decyzję o zamknięciu i kwarantannie części Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Chodzi o oddział nr 1 w budynku głównym przy Placu Wolności im. Jana Pawła II oraz tzw. "szpitalik" przy ul. Podgórnej. Sytuacja ta była spowodowana wykryciem zakażenia koronawirusem u jednej z pracownic domu opieki.

Do tej pory pobrano wymazy od 144 z 145 mieszkańców. - 1 osoba została wykazana przez DPS 9 kwietnia i została wykazana przez PSSE do pobrania prób - opowiada Jolanta Ulatowska, szefowa sanepidu. Pracownicy w wymienionych budynkach zostali poddani kwarantannie wraz z mieszkańcami. W sumie 20 osób. - 9 miało już pobrane próby do badań, a 11 zostanie przebadanych po 7 dniach od narażenia - kontynuuje Jolanta Ulatowska.