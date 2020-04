Koronawirus. Rząd chce stopniowo otwierać sklepy w galeriach i zakłady fryzjerskie. Od kiedy?

Wszystko wskazuje na to, że już pod koniec kwietnia czeka nas lekkie, ale znaczące, złagodzenie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Do założeń rządowego projektu dotarła redakcja rmf24.pl. Zmiany mogą zacząć obowiązywać już od 20 kwietnia. Ich ogłoszenia - jeśli tylko wszystko pójdzie zgodnie z planem - możemy się spodziewać w najbliższy czwartek.

Wśród zmian, które miałyby zostać wprowadzone ma się znaleźć zwiększenie liczby osób mogących jednocześnie przebywać w sklepie czy markecie. Obecnie są to trzy osoby na jedną kasę znajdującą się w sklepie (czyli np. 9 osób, gdy w sklepie są trzy kasy). Teraz ten limit ma zostać zwiększony, choć pojawiają się głosy, że zmieniony będzie sposób ograniczania liczby klientów i od 20 kwietnia liczba klientów miałaby być uzależniona od powierzchni.

Mówi się, że od 1 do nawet 5 klientów mogłaby przypadać na 20 metrów kwadratowych powierzchni. Usprawnić ma to zakupy szczególnie w dużych marketach, gdzie obecnie często w środku jest niemalże pusto, a pod sklepem ustawia się długa kolejka.