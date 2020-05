Koronawirus. Nowe zakażenie w powiecie pleszewskim

Centrum testowe Drive Thru w Ostrowie Wielkopolskim już otwarte [ZDJĘCIA]

Dziś, 18 maja 2020 roku, na parkingu przy Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim uruchomione zostało samochodowe centrum pobrań prób COVID-19 test and go. To wynik bardzo dobrej współpracy pomiędzy wojewodą wielkopolskim, ostrowskim sanepidem, Wojskami Obrony Terytorialnej i...