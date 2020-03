Komunie zostaną przesunięte z powodu koronawirusa?

Kolejne zakażenie koronawirusem w Poznaniu

Jest kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w Poznaniu. To młody mężczyzna z powiatu poznańskiego, który przebywa w szpitalu w Poznaniu. Miał on kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa. To już 14. osoba zakażona koronawirusem w Wielkopolsce.