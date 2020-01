Komisja ochrony środowiska. Narada radnych, weterynarzy i myśliwych

Wyjazdowe posiedzenie powiatowej Komisji Ochrony Środowiska odbyło się w domku myśliwskim „Hubertówka” w Zawadach pod przewodnictwem Mirosława Kuberki. Współorganizatorem spotkania był radny, członek komisji, jednocześnie myśliwy Andrzej Biesiada.

Jak informuje Tomasz Wojtala, rzecznik Starostwa Powiatowego w Pleszewie przybyłych powitał gospodarz miejsca Prezes Koła Łowieckiego Nr 43 „Hubertus” w Pleszewie Tadeusz Galewski. We wstępie podkreślił znaczenie tradycji łowieckich oraz rolę myśliwych dla zachowania równowagi i bezpieczeństwa populacji zwierząt łownych.

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski podsumował dotychczasowe akcje realizowane przez samorząd powiatowy we współpracy z kołami łowieckimi; regulację populacji lisów oraz zasiedlanie obwodów kuropatwami. Działania te przyczyniają się do utrzymania równowagi i różnorodności gatunkowej w przyrodzie. Ograniczenie liczby drapieżników wpływa korzystnie na liczebność zwierzyny drobnej. Radny Andrzej Biesiada zachęcał przedstawicieli gmin do współpracy z kołami łowieckimi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie Andrzej Długiewicz przedstawił informację na temat wykrycia ptasiej grypy na terenie Wielkopolski i stopnia zagrożenia epidemiologicznego dla Powiatu Pleszewskiego. Aktualnie ogniska tej choroby odnotowano na terenie sąsiedniego Powiatu Ostrowskiego. Hodowle drobiu są na bieżąco monitorowane pod kątem zdrowotności. Andrzej Długiewicz omówił także sytuację w zakresie zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) na terenie województwa. Podkreślił znaczenie bioasekuracji dla ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, ponieważ 80 - 90% przypadków przenoszenia wirusa, wynika z winy człowieka oraz braku lub lekceważenia tzw. bioasekuracji. Aktualnie część gminy Dobrzyca objęta została strefą ochronną WAMTA (szerszy obszar na działania średnioterminowe), wyznaczoną wskutek wykrycia ogniska wirusa ASF w Powiecie Wolsztyńskim. Myśliwi z kół łowieckich z gminy Dobrzyca są przygotowani do przepisowego postępowania w przypadku konieczności odstrzału dzików. Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Długiewicz apelował do myśliwych i rolników o stosowanie właściwych środków do dezynfekcji.