Kolejne jednostki OSP i służby robią pompki dla chłopca walczącego z SMA

To, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Po 123 dniach zbiórki udało się zebrać całą kwotę potrzebną na zakup leku dla Wojtusia! A przypomnijmy, że chodzi o ponad 9 mln zł. Akcja #GaszynChallenge trwa jednak w najlepsze, także w powiecie pleszewskim. Kolejne jednostki, służby robią pompki i wpłacają pieniądze na rzecz chłopca.

Wpadł autem do rowu i zauważył motocykl leżący na martwym mężczyźnie. "Nikt by go nie znalazł"