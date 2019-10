Kiosk przy cmentarzu pozostanie na swoim miejscu. Rada miejska zdecydowała się wydzierżawić działkę lokalnemu przedsiębiorcy na 10 lat

Obecna umowa dzierżawy wygasa 4 grudnia. Dlatego miejscowy przedsiębiorca Karol Czajczyński zwrócił się do rady miejskiej z prośbą o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu na okres 20 lat pod działalność handlową.

Radni mieli kilka wątpliwości. Jan Woldański zastanawiał się, czy dzierżawa będzie zgodna prawem, skoro grunt klasyfikowany jest jako droga. - Gdyby to była droga publiczna w rozumieniu dróg publicznych, jak to było przy poprzednich historiach, to wówczas rada nie mogłaby zbyć tego gruntu. Natomiast działka przy cmentarzu stanowi drogę wewnętrzną. W tym przypadku burmistrz bez państwa zgody mógłby wydzierżawić grunt na okres maksymalnie 3 lat. Wnioskodawca prosi o dłuższy okres, dlatego to rada musi zdecydować - tłumaczyła zawiłości proceduralne radca prawny Krystyna Głuchow.

To właśnie proponowana długość umowy wzbudziła największe wątpliwości radnych i burmistrza Wielgosika. - Jestem za tym, żeby ten kiosk funkcjonował dalej w tym miejscu. Chcemy zachować się w porządku wobec podmiotu, który służy nam dobrze od wielu lat, ale musimy wziąć pod uwagę dochodowość gminy i wnioski, które płyną choćby od rady parafialnej. W tym obszarze są przymiarki do budowy kaplicy - mówił do rajców gospodarz gminy.