Kiedy w powiecie pleszewskim zostaną otwarte przedszkola? Samorządy analizują sytuację

Zanim przedszkola wznowią działalność, muszą dostosować się do wytycznych przeciwepidemicznych, które opracował Główny Inspektorat Sanitarny. W grupie może przebywać 12 dzieci, w szczególnych przypadkach liczba maluchów może wzrosnąć do 14. Jedna grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Z pomieszczenia należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko i każdego opiekuna. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola. Personel opiekujący się maluchami powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki i maseczki. Wytycznych i zaleceń jest dużo więcej, a czasu na przygotowanie się mało.

Prezydenci wielu miast już zapowiedzieli, że otwarcie przedszkoli i żłobków 6 maja nie wchodzi w grę. - To, że premier wydał taki komunikat nie oznacza, że z dnia na dzień przywrócimy normalną działalność żłobków i przedszkoli, bo to byłoby w mojej ocenie szaleństwem. Zanim otworzymy żłobki i przedszkola, musimy najpierw zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. W stolicy Wielkopolski rozpoczęto prace nad tym, aby spełnić postawione wymagania. Nieoficjalnie mówi się, że poznańskie przedszkola zostaną otwarte 25 maja.