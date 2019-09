Już 3 października uroczystość pośmiertnego nadania Mieczysławowi Mozdyniewiczowi stopnia generała brygady. Jak wspomina go syn?

"Mój Ojciec często wspominał swój 8 letni pobyt w Pleszewie jako najszczęśliwszy okres w życiu. To tutaj założył rodzinę, tutaj zawarł wiele przyjaźni z mieszkańcami tego miasta i ówczesnymi władzami. Przez 8 lat Pleszew był jego domem. Swoją energię i zapał poświęcił dla wielu innowacyjnych rozwiązań w koszarach i samym mieście. Czuł, że jest częścią społeczności. "- pisze w swoje korespondencji do CKiW OHP w Pleszewie syn pułkownika.

- Mirosław Mozdyniewicz z ogromnym zaangażowaniem krzewi pamięć o swoim ojcu. Wielokrotnie podkreślał, że ten najmilej i najcieplej wspomina właśnie Pleszew. To tu poznał swoją żonę , to tu miał grono zaufanych przyjaciół i mnóstwo znajomych. Zasłynął nie tylko jako najdłużej dowodzący pułkiem, ale i też nowatorskim podejściem do edukacji. Niepiśmienni żołnierze mieli na przykład możliwość nauki w szkole stworzonej w pułku, szansę na dalszy rozwój mieli też ci, którzy byli lepiej wyedukowani - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum