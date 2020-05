Jedlec. Para prezydencka dołączyła do akcji ,,Laurka dla Papieża"

– Zapraszamy do wspólnego świętowania – zachęca radna i sołtys Jedlca Beata Szymoniak.

Wystarczy wykonać laurkę - najlepiej formatu A4 - technika dowolna. Prace można wrzucić do specjalnych skrzynek przy sklepie w Jedlcu oraz przy Gołuchowskim Centrum Kultury Zamek (w godz. od 9.00 do 15.00). Można je też wysłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu, Jedlec 154, 63-322 Gołuchów. Ze wszystkich laurek powstanie jedna, ogromna – właśnie dla papieża – Polaka. Będzie można zobaczyć ją na placu w centrum Jedlca od 16 do 18 maja. Tam też będzie można posłuchać nagrań papieskich przesłanek dla rodaków Jana Pawła II.

Do akcji dołączyła Para Prezydencka.