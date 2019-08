Jak ze Szkocji trafić do TVP? Czym jest guga? Dlaczego w Gruzji nie warto odmówić wypicia wina? Adam Borowicz gościł w Muzeum Ziemiaństwa

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy rozpoczęło cykl spotkań ze znanymi i lubianymi podróżnikami. Pierwszym gościem był Adam Borowicz, Ślązak z krwi i kości, autor programu „To je Borowicz. Podróże ze smakiem” emitowanego w TVP.

Pochodzi z Orzegowa - dzielnicy Rudy Śląskiej. Kilka lat temu wyjechał za chlebem do Szkocji, gdzie pracował jako budowlaniec. - Szybko chciałem wracać, bo ciągle padało, a jak przestało, to wiało. Jak wiatr ucichł, to padało jeszcze mocniej - opowiada Adam Borowicz. Wytrwał i to właśnie tam zwrócił na siebie uwagę Polaków swoją kulinarno-podróżniczą pasją. - Lubię opowiadać o jedzeniu. Wspólnie z moim kolegą Tomaszem Dziedzicem postanowiliśmy to wykorzystać. Za pomocą aparatu i telefonu nagraliśmy pierwszy odcinek. Zrobiliśmy to w szkockiej knajpce, niedaleko mojego miejsca zamieszkania - opowiada podróżnik. Film w serwisie YouTube w ciągu tygodnia zobaczyło 20 tys. widzów. - To był dla mnie szok, bo na Facebooku miałem około 90 znajomych - wspomina. Niewinna zabawa stała się początkiem pięknej przygody. Rozgłos zdobył dzięki internetowej serii „Jestem Borowicz”. Szybko odezwała się Telewizja Polska. Najpierw dość regularnie pojawiał się w programie „Pytanie na śniadanie”. Od września 2018 na kanałach TVP możemy obserwować kulinarne wyprawy Ślązaka w programie „To je Borowicz. Podróże ze smakiem”. Śląska gwara w połączeniu z wyjątkowymi potrawami przygotowywanymi w ciekawych, nieoczywistych miejscach bogatych w wspaniałe zabytki czy przyrodę stanowiła receptę na sukces.

Jak nie urazić gospodarza?

Jednym z takich terenów są Hebrydy Zewnętrzne - archipelag około 200 wysp na północnym zachodzie Szkocji. Na wyspach Lewis i Harris swój czas poświęcił guga. - Tak miejscowi nazywają pisklaki ptaków, na które od setek lat polują - mówi Adam Borowicz. Wspinają się na klify i wybierają z gniazd duże, jednak niezdolne do lotu ptaki. Na miejscu są one przygotowywane (pierzone, patroszone, opalane nad ogniskiem) i bez żadnych przypraw wsadzane do soli na kilka tygodni. Zapach potrawy nie zachęca do jedzenia. - Smród jest niesamowity. A teraz jak to skosztować, żeby nie urazić gospodarza? - śmieje się Borowicz. - Powiedziałbym, że guga to takie udko z kurczaka, tylko, że znacznie tłuściejsze - dodaje. Podróżnik zwiedził ogrody z filmów o Harrym Potterze czy malowniczą, dziką i tajemniczą wyspę Skye, zwaną też Wyspą Mgieł, w swoim programie zabierał widzów do hrabstwa Cork czy Kerry. Wyspy Brytyjskie stanowiły punkt odniesienia pierwszego sezonu.

Od rana do wieczora

W drugim zawitał na Wyspy Kanaryjskie. - Nazywają je szczęśliwymi, a to dlatego, że przez niemal cały rok panuje tam piękna pogoda - opowiada. W Lanzarote podziwiał wulkaniczne kratery i nietypowe palenisko, ogrzewane przez gorącą lawę oraz piękne plaże. Z kolei swoisty mikroklimat i duża wilgotność na La Gomera sprawia, że występują tam lasy laurowe. Kolejnymi przystankami na jego trasie były: Austria, Słowenia, Albania i Macedonia. - Nagrywamy od rana do wieczora. Więc podczas każdej wyprawy staramy się wygospodarować dwa dni wolnego. W tym czasie każdy robi, co chce. Dzięki temu odpoczywamy od siebie, bo czasami działamy już sobie na nerwy. Nie zawsze ten krótki urlop jest możliwy. W Turcji straciliśmy go na granicy, gdzie czekaliśmy kilkadziesiąt godzin na pozwolenie na wjazd z naszym sprzętem - opowiada. W trzecim sezonie, który jesienią pojawi się na antenach TVP, Adam Borowicz wspólnie z ekipą zawita m.in. do Gruzji i Turcji. - Warto odwiedzić oba kraje, ale Gruzja urzekła mnie pięknymi, bajkowymi miejscami. Ludzie są tam do rany przyłóż. Należy napić się z nimi wina. Odmowa ich obraża. Gruzini uważają się za twórców tego trunku. Mają taką tradycję, że pewne gatunki produkują tylko z myślą o najbliższej rodzinie. Takiego wina nie chcą sprzedać za żadne pieniądze - mówi podróżnik.

Czas na Dżej Dżeja

Muzeum nie zwalnia tempa. W piątek w Dobrzycy pojawi się kolejny gość. Tym razem w cyklu "Dla przyjemności/z konieczności. O podróżach znani i lubiani" o swoich wyprawach będzie opowiadał Jacek „Dżej Dżej" Jędrzejak, wokalista grupy Big Cyc. Początek o 19.00 w sali balowej pałacu.