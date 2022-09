Historyczny spacer po Pleszewie tym razem alejkami cmentarza przy ulicy Kaliskiej

W sobotę, 24 września 2022 roku, Muzeum Regionalne zaprosiło mieszkańców Pleszewa i nie tylko na kolejny historyczny spacer po mieście. Tym razem opowieść Adam Staszaka, który tradycyjnie wcielił się w rolę przewodnika, koncentrowała się wokół istniejącego od 1857 roku cmentarza przy ulicy Kaliskiej. Zbiórkę wyznaczono przy wejściu głównym. - Tutaj dyrektor nakreślił historię pochówków od średniowiecza aż do początków XIX wieku, kiedy to miejsca grzebalne znajdowały się przy kościołach. W XIX wieku zaczęły powstawać odrębne miejsca, z dala od centrów miast, przeznaczone do pochówków. Wtedy to swój początek ma pleszewski cmentarz - podkreśla Katarzyna Rutkowska z Muzeum Regionalnego.

W dalszej części grupa spacerowała alejkami, oglądając miejsca spoczynku i słuchając historii o zasłużonych dla miasta postaci czy ofiarach wojny. Było m.in. o księdzu Sylwestrze Kineckim, który przybył do Pleszewa w styczniu 1950 r., a niespełna po miesiącu został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu w Poznaniu.