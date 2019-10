Groźny wypadek! Dwie osoby zostały ranne

- 28 października, o godz. 1.00 w Ludwinie doszło do wypadku drogowego. 32-letni mieszkaniec gminy Słupca, kierując samochodem osobowym marki Ford Focus, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Kierowca oraz pasażer pojazdu, 32-letni mieszkaniec gminy Słupca, z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala w Pleszewie. Postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia prowadzą pleszewscy policjanci - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.