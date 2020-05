- Szanowni klienci, uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 maja wznawiamy naszą działalność w zakresie wynajmu miejsc noclegowych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 62 7615 063 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 -19. Serdecznie zapraszamy - zachęca do korzystania z oferty Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu.