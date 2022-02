"Godna płaca za ciężką pracę". Rolnicy z powiatu pleszewskiego protestowali w Warszawie

Rolnicy protestowali w Warszewie

"Godna płaca za ciężką pracę", "Polska budzi się", "Nie będziemy umierać w ciszy" - takie hasła dominowały podczas protestu, który Agrounia w środę, 23 lutego 2022 roku, zorganizowała w Warszawie.

- Produkcja żywności klęczy na kolanach i zdycha. Polska wieś to nie są już brudne kalosze i słoma z butów. To drogie traktory na kredyty i normalne rodziny. Mamy wiele do stracenia - mówił Michał Kołodziejczak, lider organizacji.

Demonstranci przyjechali autokarami niemal z całej Polski. Do stolicy dotarła także kolumna licząca około 200 traktorów. Pierwsza konferencja odbyła się na skrzyżowaniu Kasprzaka i Ordona. Tutaj protestujący zostawali ciągniki i udali się przed Pałac Kultury i Nauki. Stąd manifestacja ruszyła w kierunku kancelarii premiera. Rolnicy oczekiwali spotkania z Mateuszem Morawieckim, do którego ostatecznie nie doszło. Do protestujących wyszedł urzędnik kancelarii, co manifestujący odebrali jako wyraz lekceważenia.