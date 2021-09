Gmina Pleszew. "To będzie totalna zagłada". Mieszkańcy po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej budowy ferm drobiu

Społeczność Baranówka, Kowalewa, jak i sąsiednich miejscowości czy obecnych także mieszkańców Pleszewa przekonać się nie dała. Po raz kolejny ludzie wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej budowy.

Pełnomocnicy zapewniają nas, że będzie dobrze, ale później to nam przyjdzie żyć w katastrofie ekologicznej, w smrodzie nie do wytrzymania. 8 mln kurczaków rocznie. Przy takiej ilości nie ma możliwości, żeby to nie wpłynęło na nasze życie, zdrowie i środowisko. To nie jest rolnictwo, to jest chów przemysłowy. Niech inwestor wybuduje taką fermę obok swojego domu - mówił Karol Szehyński, radny miejski. - Zagraża nam brak wody. Ferma będzie zużywać rocznie 93 tysiące metrów sześciennych wody. Mieszkańcom Baranówka taka ilość wystarczyłaby na 32 lata. Mamy prawo godnie żyć, a nie żeby ktoś naszym kosztem prowadził tutaj biznes, który jest korzystny dla jednostek, a cierpieć będą pokolenia. Apeluję do burmistrza, żeby stanął po naszej stronie - dodawał.